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Зеленский призвал Швецию взять шефство над городом, регионом или отраслью в Украине: видео видео

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24.03.2022, 13:53
Владимир Зеленский (фото - ОП)
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Президент Владимир Зеленский обратился к политикам и народу Швеции, предложив в речи "взять шефство над городом, регионом или отраслью для восстановления" после войны. Видео выступления главы государства перед парламентом страны выложено на ресурсах Офиса президента.

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"Я приглашаю вас продемонстрировать миру, всем нынешним и будущим поколениям, что война не дает результата. Но мир дает результат, дает жизнь. Швеция – первая страна, которой мы это предлагаем", – сказал он, упомянув идею о шефстве.

Зеленский поблагодарил шведов за то, что их поддержка Украины "совершенно искренняя" и "базируется на ценностях, на нашей любви к свободе, на том, что символизируют наши сине-желтые национальные цвета".

"Швеция приняла историческое решение предоставить Украине необходимое оружие. Мы благодарны за это! За ваше благоразумие. За вашу дальновидность. Швеция поддерживает политику санкций. Но чтобы мир наступил быстрее, санкционные пакеты против России должны применяться еженедельно. Ни одного барреля российской нефти. Ни одного захода российских судов в ваши порты. Ни одного евро налогов ваших компаний в России", – призвал он.

Как ранее и другие страны, он призвал руководство Швеции сделать все, "чтобы Россия искала мир, а не войну".

Напомнил, как в пропагандистких эфирах РФ зарятся также и на шведский остров Готланд.

  • Вчера, 23 марта, Зеленский выступил перед парламентами Японии и Франции.
Евгений Пилипенко
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Владимир Зеленский обращение швеция
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