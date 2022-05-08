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Зеленский в годовщину конца Второй мировой: Теперь "никогда вновь" говорим иначе – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2022, 09:16
Владимир Зеленский (скриншот видео Офиса президента)
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Президент Владимир Зеленский записал обращение по поводу Дня памяти и примирения, который проводится в годовщину окончания второй мировой войны. Видео опубликовал в Facebook Офис президента.

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Ролик записан возле разрушенной российскими войсками девятиэтажки в Бородянке, пригороде Киева.

"В этом году мы говорим "Никогда снова" иначе. Мы слышим "Никогда снова" иначе. Это звучит болезненно, жестоко. Без восклицания, а со знаком вопроса. Вы говорите: никогда снова? Расскажите об этом Украине", – подписал он.

По словам президента, 24 февраля слово "никогда" стерли, расстреляли и разбомбили сотнями ракет, которыми рано утром разбудили всю Украину. По его словам, зло в Украину вернулось снова – под другими лозунгами, но с той же целью Россия устроила кровавую реконструкцию нацизма.

Марк Сировой
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Вторая мировая война Владимир Зеленский война обращение нацизм бородянка
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