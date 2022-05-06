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Зеленский впервые обратился к народам Украины и Британии: Мы еще должны бороться – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
06.05.2022, 00:20
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Президент Владимир Зеленский записаол видеообращение по итогам 5 мая. Он обратился к участникам благотворительного вечера Brave, народу Украины и народу Великобритании.

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"Если бы все в мире – или хотя бы подавляющее большинство – были такими же несгибаемыми, смелыми и лидерскими, как Украина и Британия, то, я уверен, – мы бы покончили с этой войной и восстановили мир на всей нашей освобожденной территории для всех наших людей . Но мы еще должны бороться. Как сказал Борис Джонсон, обращаясь в Верховную Раду позавчера, мы еще пишем одну из самых победных глав нашей истории", – сказал глава государства.

Яна Катасонова
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Владимир Зеленский видеообращение
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