Все российские военные преступники понесут справедливое наказания за убийства, которые они совершают. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 23 апреля.

"Это только вопрос времени, когда все российские убийцы почувствуют, что такое справедливый ответ за совершенные ими преступления. Это только вопрос времени, когда мы сможем вернуть всех депортированных украинцев домой. Это только вопрос времени, когда все наши люди по всей нашей земле почувствуют, что такое уверенный мир", – заявил президент.

Наталия Медведева

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