Президент Украины Владимир Зеленский записал ночное обращение.
"Сегодня был тяжелый, но смелый день. Мы боремся за свое государство абсолютно на всех фронтах", – сказал Зеленский.
Он добавил, что борьба идет и на дипломатическом фронте.
Президент рассказал, что сегодня говорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом США Джо Байденом.
Зеленский рассказал собеседникам, какой еще реакции на российскую агрессию ожидает Украина, и договорился о новой помощи.
"Я благодарю всех лидеров. Отдельно благодарю президента Байдена", – сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что наша основная цель – завершение этой бойни.
"Потери врага очень-очень серьезные. Это сотни-сотни убитых солдат, которые перешли нашу границу", – сказал Зеленский.
"Имеем потери, к сожалению, и мы, – сказал президент. – Украинцы героически сопротивляются агрессии".
Зеленский подчеркнул, что российской агрессии нет оправдания и оккупантам приходится придумывать все более и более абсурдные вещи, чтобы говорить хоть что-то.
"Нет правды, которая могла бы объяснить, почему обстреливают из реактивной артиллерии детские сады и жилую инфраструктуру", – сказал президент и напомнил об обстрелах детского дома в Ворзеле и детского сада в Ахтырке.
"Убитые и раненые дети – это приговор этому вторжению", – заявил Зеленский.
Президент заявил, что каждый должен предложить все усилия, чтобы остановить эту войну.
"Должен сказать абсолютно откровенно – эта ночь будет более тяжелой, чем день. Под ударом много городов нашего государства. Чернигов, Сумы, Харьков, наши юноши и девушки на Донбассе, города на юге Украины. Особое внимание Киеву. Нельзя потерять столицу", – сказал Зеленский.
Президент обратился к военным.
"Этой ночью враг использует все имеющиеся у него силы, чтобы сломить наше сопротивление. Подло, жестко и не по-человечески. Этой ночью они пойдут на штурм. Все мы должны понимать, что нас ждет. Этой ночью должны выстоять", – призвал Зеленский.
Президент призвал гражданских быть максимально осторожными и помогать друг другу, в случае любой опасности – переходить в укрытие.
Бойцов теробороны Зеленский призвал останавливать врага везде, где это возможно: уничтожать метки корректировки огня, сжигать вражескую технику всем, чем возможно.
"Если для захватчиков даже детские садики – допустимая цель, вы должны не оставить им ни единого шанса", – сказал президент.
"Ночь будет тяжелой. Очень тяжелой. Но будет утро. Слава Украине!" – сказал Зеленский.
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