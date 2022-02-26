Президент Украины Владимир Зеленский записал ночное обращение.

"Сегодня был тяжелый, но смелый день. Мы боремся за свое государство абсолютно на всех фронтах", – сказал Зеленский.

Он добавил, что борьба идет и на дипломатическом фронте.

Президент рассказал, что сегодня говорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом США Джо Байденом.

Зеленский рассказал собеседникам, какой еще реакции на российскую агрессию ожидает Украина, и договорился о новой помощи.

"Я благодарю всех лидеров. Отдельно благодарю президента Байдена", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что наша основная цель – завершение этой бойни.

"Потери врага очень-очень серьезные. Это сотни-сотни убитых солдат, которые перешли нашу границу", – сказал Зеленский.

"Имеем потери, к сожалению, и мы, – сказал президент. – Украинцы героически сопротивляются агрессии".

Зеленский подчеркнул, что российской агрессии нет оправдания и оккупантам приходится придумывать все более и более абсурдные вещи, чтобы говорить хоть что-то.

"Нет правды, которая могла бы объяснить, почему обстреливают из реактивной артиллерии детские сады и жилую инфраструктуру", – сказал президент и напомнил об обстрелах детского дома в Ворзеле и детского сада в Ахтырке.

"Убитые и раненые дети – это приговор этому вторжению", – заявил Зеленский.

Президент заявил, что каждый должен предложить все усилия, чтобы остановить эту войну.

"Должен сказать абсолютно откровенно – эта ночь будет более тяжелой, чем день. Под ударом много городов нашего государства. Чернигов, Сумы, Харьков, наши юноши и девушки на Донбассе, города на юге Украины. Особое внимание Киеву. Нельзя потерять столицу", – сказал Зеленский.

Президент обратился к военным.

"Этой ночью враг использует все имеющиеся у него силы, чтобы сломить наше сопротивление. Подло, жестко и не по-человечески. Этой ночью они пойдут на штурм. Все мы должны понимать, что нас ждет. Этой ночью должны выстоять", – призвал Зеленский.

Президент призвал гражданских быть максимально осторожными и помогать друг другу, в случае любой опасности – переходить в укрытие.

Бойцов теробороны Зеленский призвал останавливать врага везде, где это возможно: уничтожать метки корректировки огня, сжигать вражескую технику всем, чем возможно.

"Если для захватчиков даже детские садики – допустимая цель, вы должны не оставить им ни единого шанса", – сказал президент.

"Ночь будет тяжелой. Очень тяжелой. Но будет утро. Слава Украине!" – сказал Зеленский.

Наталия Медведева

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