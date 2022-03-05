Президент Владимир Зеленский записал новое обращение по поводу вторжения России в Украину. Оно опубликовано в аккаунтах в соцсетях Офиса президента.
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"Каждый метр нашей украинской земли, отвоеванный протестом и унижением оккупантов, – это шаг к победе для всей Украины. Это шанс на жизнь. Украинцы, во всех наших городах, куда вошел враг, почувствуйте это, переходите в наступление!" – подписали видео в ОП.
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