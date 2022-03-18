Президент Владимир Зеленский записал новое обращение, в котором обратился к городам, которым сейчас трудно. Видео опубликовано на странице президента в Facebook.

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"Наш Мариуполь, Харьков, Чернигов, Киевская область, Изюм и все наши города-герои. Каким сложно. Мы делаем всё и делаем всё. Армия, полиция, ГСЧС, гуманитарные конвои, церковь... Весь наш народ. Мы вас не оставим. А им не простим. Вы будете свободны. Как все мы на нашей земле", – подписал видео президент.

Марк Сировой

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