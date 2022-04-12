Президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение.

"Завершается 47-й день русско-украинской войны. Этого позорного вторжения, постепенно вычеркивающего Россию из международных отношений. Делает ее с каждым днем все токсичнее. Теперь только вопрос времени, когда своими же действиями, своими же военными преступлениями российская армия заставит всех в мире отказаться от каких-либо связей с российским государством", – сказал Зеленский.

Наталия Медведева

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