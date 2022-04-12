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Зеленский записал новое видеообращение: Каждый день вторжения делает Россию все токсичнее видео

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2022, 00:05
Владимир Зеленский (Фото - EPA)
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Президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение.

"Завершается 47-й день русско-украинской войны. Этого позорного вторжения, постепенно вычеркивающего Россию из международных отношений. Делает ее с каждым днем все токсичнее. Теперь только вопрос времени, когда своими же действиями, своими же военными преступлениями российская армия заставит всех в мире отказаться от каких-либо связей с российским государством", – сказал Зеленский.

Наталия Медведева
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Владимир Зеленский видеообращение
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