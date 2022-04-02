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2 апреля запланировано семь гуманитарных коридоров

Цей матеріал також доступний українською
02.04.2022, 10:04
2 апреля запланировано семь гуманитарных коридоров - Фото
Ирина Верещук (скриншот с видео)

2 апреля запланировано семь гуманитарных коридоров по следующим маршрутам:

Донецкая область:

Частный транспорт: Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье.

Запорожская область:

Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье.

Автобусы для эвакуации и гуманитарная помощь находятся на въезде в Бердянск.

Луганская область:

Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут.

Нижнее – Горное – Лисичанск – Бахмут.

Попасная – Бахмут.

Лисичанск – Бахмут.

Северодонецк – Лисичанск – Бахмут.

Гуманитарный груз и автобусы для эвакуации будут отправлены из Бахмута.

Дмитрий Смирнов
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гуманитарные коридоры
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