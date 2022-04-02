2 апреля запланировано семь гуманитарных коридоров
02.04.2022, 10:04
Ирина Верещук (скриншот с видео)
2 апреля запланировано семь гуманитарных коридоров по следующим маршрутам:
Донецкая область:
Частный транспорт: Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье.
Запорожская область:
Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье.
Автобусы для эвакуации и гуманитарная помощь находятся на въезде в Бердянск.
Луганская область:
Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут.
Нижнее – Горное – Лисичанск – Бахмут.
Попасная – Бахмут.
Лисичанск – Бахмут.
Северодонецк – Лисичанск – Бахмут.
Гуманитарный груз и автобусы для эвакуации будут отправлены из Бахмута.
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