29 марта будут работать три гуманитарных коридора
Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала о работе гуманитарных коридоров 29 марта.
На сегодняшний день согласовано три гуманитарных коридора.
Донецкая область
Из города Мариуполь в город Запорожье на собственном автотранспорте.
Также из Запорожья отправились автобусы для эвакуации мариупольцев из города Бердянск.
По адресу ул. Мелитопольское шоссе, 87б, в городе Бердянск для мариупольцев работает бесплатная дозаправка.
Запорожская область
Из города Мелитополь в город Запорожье.
Автобусы и гуманитарная помощь выехали утром из Запорожья. Время их прибытия зависит от скорости прохождения блокпостов. После доезда в город автобусы будут собирать людей возле отделения ГСЧС 10, ул. Алексеева, 12.
Из города Энергодар в Запорожье в сопровождении машины ГСЧС в 10:00 отправляется колонна людей на частном транспорте. Место формирования колонны – напротив горсовета, ул. Курчатова, 14
Также в город Энергодар в сопровождении ГСЧС из Запорожья отправилась колонна грузовиков с гуманитарной помощью.
Ирина Верещук также сообщила, что вчера удалось вывезти из Бердянска 880 мариупольцев, несмотря на отсутствие согласования со стороны оккупантов гуманитарного коридора.
Комментарии