29 марта будут работать три гуманитарных коридора

Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала о работе гуманитарных коридоров 29 марта.

На сегодняшний день согласовано три гуманитарных коридора.

Донецкая область

Из города Мариуполь в город Запорожье на собственном автотранспорте.

Также из Запорожья отправились автобусы для эвакуации мариупольцев из города Бердянск.

По адресу ул. Мелитопольское шоссе, 87б, в городе Бердянск для мариупольцев работает бесплатная дозаправка.

Запорожская область

Из города Мелитополь в город Запорожье.

Автобусы и гуманитарная помощь выехали утром из Запорожья. Время их прибытия зависит от скорости прохождения блокпостов. После доезда в город автобусы будут собирать людей возле отделения ГСЧС 10, ул. Алексеева, 12.

Из города Энергодар в Запорожье в сопровождении машины ГСЧС в 10:00 отправляется колонна людей на частном транспорте. Место формирования колонны – напротив горсовета, ул. Курчатова, 14

Также в город Энергодар в сопровождении ГСЧС из Запорожья отправилась колонна грузовиков с гуманитарной помощью.

Ирина Верещук также сообщила, что вчера удалось вывезти из Бердянска 880 мариупольцев, несмотря на отсутствие согласования со стороны оккупантов гуманитарного коридора.

Дмитрий Смирнов

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