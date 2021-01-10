Антитарифные митинги. В Полтаве, Николаеве, Мелитополе протестуют против цен на газ: видео

С самого утра в Украине начались протесты против повышения тарифов на коммунальные услуги – конкретной причиной недовольства украинцев стало удорожание газа и услуг по его доставке. В ряде городов люди вышли на митинги и перекрыли дороги, чтобы обратить внимание властей на ситуацию с тарифами.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

В Харькове решили устроить протест, перекрыв движение на трассе Киев-Харьков. Чуть позже была перекрыта и Симферопольская автодорога. Участники протеста курсировали поперек проезжей части, пропуская лишь спецтранспорт и машины с детьми.

В Мелитополе протестующие перекрыли центральный проспект города. Первый призыв присоединяться к общеукраинскому антитарифному майдану был озвучен в соцсетях, а после – его поддержали местные предприниматели.

По итогам протестов первый заммэра города Ирина Рудакова предложила собраться в горисполкоме в понедельник, 11 января, чтобы обсудить возможные варианты решения тарифного вопроса.

Прошли протесты и в Николаеве. Вначале митингующие собрались под зданием местного горсовета, а после перекрыли одну из центральных улиц.

Уже к обеду многие горожане начали писать в соцсетях, что они ничего не знали о проходящих акциях протеста, иначе тоже бы к ним присоединились. В результате антитарифный митинг решили повторить, собравшись еще раз в пятницу, 15 января.

В Полтаве акции протеста против повышения цены на газ начались еще вчера. Под местным горсоветом собрались около 500 000 человек – они хотели записать видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому, а также требовали передать местный филиал газовой компании в собственность общины.

28 декабря 2020 года 55 газопоставляющих компаний опубликовали цену на газ для населения на январь 2021 года – тарифы подняли практически все.

Читайте также: Коболев объяснил, почему растут цены на газ для населения

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.