Авиаудар по Николаевской ОВА. Количество погибших увеличилось до 16 человек: фото с места

В Николаеве в результате авиаудара по зданию областной военной администрации утром 29 марта погибли по меньшей мере 16 человек. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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Спасатели всю ночь продолжали вести работы по разбору завалов и поиску людей на территории здания ОВА, разрушенного в результате попадания вражеской ракеты.

В ГСЧС сообщают, что по состоянию на 07:00 31 марта погибли 16 человек. Спасатели деблокировали из-под завалов 15 тел погибших, еще один человек умер в реанимации.

На месте работают 47 спасателей и девять единиц техники.

29 марта 2022 года около 08:45 в девятиэтажное здание Николаевской ОВА попала крылатая ракета российских оккупантов. Была обрушена вся центральная секция здания с 9-го по 1-й этажи.

Вечером того же дня глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщал, что известно о 12 погибших и 34 раненых.

Оксана Житнюк

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