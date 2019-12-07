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Банкиров уличили в краже 1,5 млн грн с депозитов клиентов

Банкиров уличили в краже 1,5 млн грн с депозитов клиентов - Фото
Деньги (фото - depositphotos.com)
07.12.2019, 09:49

Решается вопрос об избрании для подозреваемых меры пресечения

Во Львовской области полицейские разоблачили участников организованной преступной группы, которые подозреваются в завладении средствами банковского учреждения. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данным полиции, пятеро сотрудников банка завладели средствами учреждения на сумму более 1,5 млн грн.

Правоохранители выяснили, что в течение 2015 - 2018 годов сотрудники банка проводили незаконные операции по перечислению средств с депозитных на текущие счета без ведома и согласия клиентов и в дальнейшем получали деньги в банкоматах.

Они установили организатора группы - ею оказалась 50-летняя жительница Жидачевского района, которая занимала должность руководителя отделения банка, а также его пособников - работников этого же отделения в возрасте от 33 до 58 лет.

Следователи сообщили злоумышленникам о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины и ч.3 ст.362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей - лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании для подозреваемых меры пресечения.

  • За девять месяцев 2019 года полиция Киева почти 5000 раз использовала информацию системы городского видеонаблюдения при расследовании преступлений.
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