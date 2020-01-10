Бешенство. Под Харьковом объявили карантин

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В Харьковском районе объявлен карантин после того, как был зафиксирован случай заболевания бешенством у бездомного кота. Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

По словам сотрудников службы, собственники домашних животных часто не вакцинируют своих питомцев. Они отмечают: вакцина – единственный способ уберечь питомца, поскольку бешенство не поддается лечению. Кроме того, от питомца могут заразиться и его хозяева.

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