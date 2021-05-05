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Боец АТО, защищая себя и мать от шестерых нападавших, убил одного. Его будут судить

05.05.2021, 15:07
Боец АТО, защищая себя и мать от шестерых нападавших, убил одного. Его будут судить - Фото
Фото - Нацпол6

В Тернопольской области 24-летний боец АТО, защищая себя и мать от шестерых нападавших, смертельно ранил одного из них – молодого человека будут судить, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Об этом пишет пресс-служба полиции в области. 

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По словам начальника местного отделения полиции Андрея Купчака, компания из шести человек приехала в село Глещава на дискотеку из села Ивановка.

В клубе подозреваемый сделал им замечание – компания была выпившая. Это не понравилось им и они решили "разобраться" с подозреваемым – он чтобы избежать драки," сбежал домой и закрылся", пишет полиция.



Компания молодых людей пришла к нему домой, вырвала дверные ручки и выбила дверь. На момент хулиганства в доме вместе с парнем была мама и, как сообщается, он испугался за нее.

Подозреваемый вызвал полицию и после этого сразу вышел к компании с ножом. Однако, когда началась толкотня, юноша случайно ударил ножом одного из нападавших. Ранение оказалось смертельным.

Молодому человеку объявили подозрение из-за "умышленного убийства при превышении пределов необходимой обороны", следствие продолжается. Бойцу АТО грозит от двух до трех лет тюрьмы.

Станислав Стороженко
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полиция убийство самооборона тернопольская область
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