Боец АТО, защищая себя и мать от шестерых нападавших, убил одного. Его будут судить
В Тернопольской области 24-летний боец АТО, защищая себя и мать от шестерых нападавших, смертельно ранил одного из них – молодого человека будут судить, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Об этом пишет пресс-служба полиции в области.
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По словам начальника местного отделения полиции Андрея Купчака, компания из шести человек приехала в село Глещава на дискотеку из села Ивановка.
В клубе подозреваемый сделал им замечание – компания была выпившая. Это не понравилось им и они решили "разобраться" с подозреваемым – он чтобы избежать драки," сбежал домой и закрылся", пишет полиция.
Компания молодых людей пришла к нему домой, вырвала дверные ручки и выбила дверь. На момент хулиганства в доме вместе с парнем была мама и, как сообщается, он испугался за нее.
Подозреваемый вызвал полицию и после этого сразу вышел к компании с ножом. Однако, когда началась толкотня, юноша случайно ударил ножом одного из нападавших. Ранение оказалось смертельным.
Молодому человеку объявили подозрение из-за "умышленного убийства при превышении пределов необходимой обороны", следствие продолжается. Бойцу АТО грозит от двух до трех лет тюрьмы.
- На общественного деятеля Сергея Стерненко трижды нападали в 2018 году. Во время последнего нападения активист нанес смертельное ранение напавшему на него Ивану Кузнецову. Стерненко утверждает, что это была самооборона.
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