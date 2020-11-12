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Бывший мэр и кандидат Слуги народа встретятся во втором туре выборов в Полтаве

12.11.2020, 11:35
Бывший мэр и кандидат Слуги народа встретятся во втором туре выборов в Полтаве - Фото
Александр Мамай (Фото: poltava.to)

На выборах городского головы Полтавы больше всего голосов набрали Александр Мамай и Сергей Иващенко

Во втором туре выборов мэра Полтавы встретятся бывший городской голова Александр Мамай и кандидат от Слуги народа Сергей Иващенко. Официальные результаты выборов опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии.

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Баллотирующийся от партии За будущее Мамай получил 30,06% голосов, Иващенко – 17,71%. На третьем месте – кандидат от партии Родной город Александр Удовиченко (13,01%), на четвертом – представитель Евросолидарности Андрей Карпов (9,86%).

Всего за должность мэра в Полтаве боролись 13 кандидатов. Повторное голосование в Полтаве пройдет 22 ноября.

Мамай был мэром Полтавы в 2010-2015 и в 2015-2018 годах. В 2012 году вступил в Партию регионов, в 2014-м заявлял, что вышел из нее полтора года назад.

Иващенко – бизнесмен в сфере строительства, президент футбольного клуба "Полтава".

Денис Юдин
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