Четверо мужчин попытались уплыть из Украины на надувном матрасе, их взяли пограничники

В Черновицкой области пограничники задержали четверых мужчин, которые на надувном матрасе по реке Прут пытались незаконно пересечь границу с Румынией. Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы.

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"Четверых отчаянных, которые, рискуя жизнью, планировали переплыть реку Прут на надувном матрасе, задержали во время подготовки плавсредства к "переправе", – говорится в сообщении.

По информации пограничников, инцидент произошел вблизи украино-румынской границы ночью 16 февраля.

Нарушителями оказались жители Винницкой и Черновицкой областей от 22 до 35 лет.

На мужчин составили протоколы за попытку незаконного пересечения границы.

26 ноября 2022 года заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции Артем Сытник рассказал, что с начала военного положения более 8000 военнообязанных мужчин пытались незаконно пересечь границу Украины.

Мілана Головань

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