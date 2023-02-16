Четверо мужчин попытались уплыть из Украины на надувном матрасе, их взяли пограничники
16.02.2023, 18:20
Фото - Госпогранслужба
В Черновицкой области пограничники задержали четверых мужчин, которые на надувном матрасе по реке Прут пытались незаконно пересечь границу с Румынией. Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы.
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"Четверых отчаянных, которые, рискуя жизнью, планировали переплыть реку Прут на надувном матрасе, задержали во время подготовки плавсредства к "переправе", – говорится в сообщении.
По информации пограничников, инцидент произошел вблизи украино-румынской границы ночью 16 февраля.
Нарушителями оказались жители Винницкой и Черновицкой областей от 22 до 35 лет.
На мужчин составили протоколы за попытку незаконного пересечения границы.
- 26 ноября 2022 года заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции Артем Сытник рассказал, что с начала военного положения более 8000 военнообязанных мужчин пытались незаконно пересечь границу Украины.
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