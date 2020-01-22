Чиновник за взятки удалял должников из реестра Минюста - СБУ

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В Ровно чиновник городского отдела Государственной исполнительной службы за взятки удалял данные их реестре Мнистерства юстиции. Об этом сообщает СБУ.

Оперативники установили, что старший госисполнитель способствовал людям в закрытии исполнительного производства и удалял сведения о задолженности из автоматизированных систем Минюста.

Подозреваемый задержан на рабочем месте после получения части взятки в размере 18 000 грн за отмену запрета на выезд за границу.

Чиновнику сообщили о подозрении в преступлении, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК.

С начала 2019 года в Единый реестр должников (ЕРД) попало более 1,7 млн украинцев.

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