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Депутата Ужгородского горсовета объявили в международный розыск

Депутата Ужгородского горсовета объявили в международный розыск - Фото
Фото: скриншот с сайта Интерпола
06.02.2020, 16:51

Правоохранители утверждают, что он скрывается от расследования с 23 мая 2019 года

Депутата Ужгородского городского совета Ивана Волошина объявили в международный розыск. Об этом свидетельствует информация на сайте Интерпола.

Согласно информации на сайте, Волошин объявлен в розыск в связи с хулиганством, "нарушением общественного порядка самым циничным образом" с применением огнестрельного либо любого другого холодного оружия, либо предмета, специально подготовленного для причинения телесных повреждений. 

Издание mukachevo.net сообщает, что ранее Волошина объявили во всеукраинский розыск. Правоохранители утверждают, что он скрывается от досудебного расследования с 23 мая 2019 года. 

По данным издания, в 2016 году в центре Ужгорода на территории комплекса Корона произошел конфликт со стрельбой. Ссора произошла между городским активистом Евгением Рахимовым и Волошиным, у одного якобы был нож, у другого огнестрельное оружие.

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