"Для нужд мобилизации". В Донецке боевики "отжимают" дома и машины - ГУР

Донецк, осень 2018 года (фото - LIGA.net)

Боевики террористической организации ДНР во временно оккупированном Донецке с аргументацией "для нужд мобилизации" у местных жителей принудительно изымают объекты недвижимого имущества для размещения "подразделений силовых структур". Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По данным ГУР, террористы самовольно заняли временно незаселенные дома местных жителей, портят их личное имущество, есть случаи обстрелов личного автотранспорта.

"Российские оккупационные администрации при этом не принимают никаких мер для прекращения указанных преступных действий", - уточняется в сообщении.

Справка. ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

LIGA.net , что в захваченном гибридной российской армией Луганске боевики делали обход квартир и уточняли информацию о жильцах у соседей. 12 сентября 2017 года источники сообщали , что в захваченном гибридной российской армией Луганске боевики делали обход квартир и уточняли информацию о жильцах у соседей.