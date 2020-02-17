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Днепр. Чиновники "заработали" миллионы на ремонте школы - СБУ

Днепр. Чиновники "заработали" миллионы на ремонте школы - СБУ - Фото
Фото: ssu.gov.ua
17.02.2020, 11:33

В Днепре СБУ разоблачила многомиллионную сделку по присвоению 7 млн грн бюджетных средств

Служба безопасности Украины разоблачила в Днепре коррупционный механизм присвоения бюджетных средств должностными лицами органа местного самоуправления во время капитального ремонта коммунального заведения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Оперативники установили, что в течение 2018-2019 годов один из департаментов провел ряд публичных тендерных закупок по капитальному ремонту зданий и благоустройству прилегающей территории учебного заведения на общую сумму 49 млн грн.

"По версии следствия, победу на тендере искусственно получили аффилированные с чиновниками фирмы", - отметили в пресс-службе.

Фото: ssu.gov.ua

По данным СБУ, при  реконструкции и благоустройства объекта главные подрядчики в отчетной документации сознательно дублировали часть выполненных работ. По предварительным оценкам специалистов, эта сделка позволила присвоить почти 7 млн грн бюджетных средств, которые в дальнейшем были выведены через фирмы-прокладки в теневой оборот.

Правоохранители изъяли тендерную документацию, подписанные акты выполненных работ, платежные поручения и другую документацию, которая свидетельствует о проведении незаконной сделки.

В рамках начатого уголовного производства по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса  проводятся экспертизы для сообщения о подозрении лицам, причастным к противоправной схеме.

  • 13 февраля в Днепропетровской области СБУ разоблачила деятельность организованной группы, которая проводила незаконные операции по приобретению, хранению и экспорта агропродукции. 

 

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