Днепр. Чиновники "заработали" миллионы на ремонте школы - СБУ

Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины разоблачила в Днепре коррупционный механизм присвоения бюджетных средств должностными лицами органа местного самоуправления во время капитального ремонта коммунального заведения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Оперативники установили, что в течение 2018-2019 годов один из департаментов провел ряд публичных тендерных закупок по капитальному ремонту зданий и благоустройству прилегающей территории учебного заведения на общую сумму 49 млн грн.

"По версии следствия, победу на тендере искусственно получили аффилированные с чиновниками фирмы", - отметили в пресс-службе.

Фото: ssu.gov.ua

По данным СБУ, при реконструкции и благоустройства объекта главные подрядчики в отчетной документации сознательно дублировали часть выполненных работ. По предварительным оценкам специалистов, эта сделка позволила присвоить почти 7 млн грн бюджетных средств, которые в дальнейшем были выведены через фирмы-прокладки в теневой оборот.

Правоохранители изъяли тендерную документацию, подписанные акты выполненных работ, платежные поручения и другую документацию, которая свидетельствует о проведении незаконной сделки.

В рамках начатого уголовного производства по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса проводятся экспертизы для сообщения о подозрении лицам, причастным к противоправной схеме.