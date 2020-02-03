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В Кривом Роге два блогера упали с высоты 550 м и погибли

В Кривом Роге два блогера упали с высоты 550 м и погибли - Фото
Фото: ГСЧС
03.02.2020, 12:30

Они пытались снять спуск в вентиляционную шахту

Два блогера упали с высоты 550 м в ствол шахты в Кривом Роге и погибли. Об этом сообщает областная ГСЧС.

2 февраля вечером группа из пяти человек запланировала снять видео спуска в заброшенный вентиляционный ствол шахты. Сломав решетку на входе в надшахтном сооружении, два видеоблогера в возрасте около 30 лет с помощью альпинистского оборудования спустились в ствол, но при неизвестных обстоятельствах оба сорвались.

По вызову в 23:46 были направлены спасатели, которые, спустившись по вентиляционному стволу, в 3:45 обнаружили тела погибших на горизонте 550 м. В 5:49 тела подняли на поверхность и передали сотрудникам Национальной полиции.

  • В декабре 2019 года блогер Росси Лоратио Адамс II из города Сидар-Рапидс, штат Айова, получил 14 лет тюрьмы за заговор с целью вооруженного захвата доменного имени.

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