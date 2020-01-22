Двое полицейских продали вещдоки на 125 млн грн - прокуратура

Иллюстративное фото: скриншот из видео Нацполиции

В Донецкой области двое полицейских продали вещественные доказательства, получив 124 871 грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Досудебное расследование установило, что в августе 2018 года врио начальника Великоновоселковского отдела полиции Волновахского отделения совместно с заместителем начальника сектора криминальной полиции присвоили 72 металлические трубы общим весом 19,3 тонны. На эти трубы судом был наложен арест в рамках уголовного производства по статье "покушение на кражу".

Правоохранителям сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребление властью или служебным положением) УК. Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранения от должностей.

В ноябре 2019 года патрульный полицейский, который за вознаграждение систематически сообщал информацию Нацполиции о гражданах посторонним заказчикам, получил ш траф в 17 000 гривень с запретом на два года занимать должности в правоохранительных органах.

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