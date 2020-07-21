Электропоезд Интерсити+ ночью поломался и немного не доехал до Харькова
21.07.2020, 08:08
Иллюстративное фото: Darek Delmanowicz/ЕРА
Специалисты Укрзалiзницi и Hyundai Rotem выясняют причины остановки поезда
Сегодня ночью, 21 июля, на станции Люботин неподалеку от Харькова вышел из строя подвижной состав скоростного электропоезда Hyundai №726 Киев-Харьков. Об этом сообщила пресс-служба Укрзалізницi.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Пассажиров с задержкой в два часа доставили в Харьков с помощью вспомогательного локомотива.
Никакой уточняющей информации пока нет, эксперты выясняют, что стало причиной остановки состава.
СПРАВКА. В 2012 году, накануне чемпионата Евро-2012, Украина закупила в Южной Корее 10 скоростных межрегиональных электропоездов Hyundai Corporation. Они курсируют в формате Интерсити+. Сейчас на балансе УЗ 10 поездов HRCS2 Hyundai Rotem, два поезда модели ЕКС-1 КВСЗ, два двухэтажных поезда EJ 675 Skoda Vagonka (Чехия) и 10 пассажирских вагонов улучшенной конструкции с эксплуатационной скоростью 160 км/ч КВСЗ.
- Прошлой осенью сообщалось, что Украина договаривается с Hyundai о покупке новых поездов.
- В ноябре 2020-го в УЗ заявили, что планируют увеличить количество Интерсити+ в два раза.
Читайте также: Первые поезда Hyundai прибыли в Украину
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии