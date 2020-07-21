Электропоезд Интерсити+ ночью поломался и немного не доехал до Харькова

Специалисты Укрзалiзницi и Hyundai Rotem выясняют причины остановки поезда

Сегодня ночью, 21 июля, на станции Люботин неподалеку от Харькова вышел из строя подвижной состав скоростного электропоезда Hyundai №726 Киев-Харьков. Об этом сообщила пресс-служба Укрзалізницi.

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Пассажиров с задержкой в два часа доставили в Харьков с помощью вспомогательного локомотива.

Никакой уточняющей информации пока нет, эксперты выясняют, что стало причиной остановки состава.

СПРАВКА. В 2012 году, накануне чемпионата Евро-2012, Украина скоростных межрегиональных электропоездов Hyundai Corporation. Они курсируют в формате Интерсити+. Сейчас на балансе УЗ 10 поездов HRCS2 Hyundai Rotem, два поезда модели ЕКС-1 . В 2012 году, накануне чемпионата Евро-2012, Украина закупила в Южной Корее 10межрегиональных электропоездов Hyundai Corporation. Они курсируют в формате Интерсити+. Сейчас на балансе УЗ 10 поездов HRCS2 Hyundai Rotem, два поезда модели ЕКС-1 КВСЗ , два двухэтажных поезда EJ 675 Skoda Vagonka (Чехия) и 10 пассажирских вагонов улучшенной конструкции с эксплуатационной скоростью 160 км/ч КВСЗ.

Прошлой осенью сообщалось, что Украина договаривается с Hyundai о покупке новых поездов.

В ноябре 2020-го в УЗ заявили, что планируют увеличить количество Интерсити+ в два раза .

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Евгений Пилипенко

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