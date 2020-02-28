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Германия выделит дополнительно €4 млн евро Донбассу

Германия выделит дополнительно €4 млн евро Донбассу - Фото
КПВВ Станица Луганская (Фото: пресс-служба ГПСУ)
28.02.2020, 09:16

Средства направят на проект Красного креста для людей, пострадавших на линии разграничения на Донбассе

Правительство Германии выделит в этом году дополнительно 4 млн евро на гуманитарную деятельность Международного комитета Красного креста в Украине. Об этом говорится в сообщении МИД страны.

Эта сумма будет выделена дополнительно к 2 млн евро, которые Германия выделит Украине в 2020 году. Средства планируют направить на проект Красного креста для людей, пострадавших на линии разграничения на Донбассе.

Одно из главных направлений работы Красного креста  на Донбассе - это обеспечение жителей чистой питьевой водой, а также пищевыми продуктами и предметами гигиены, медицинское обслуживание, закупка и распределение медикаментов, подготовка медицинского персонала, поиск пропавших без вести и воссоединения семей, информирование об опасности мин и многое другое.

Германия выделяет всего 12,3 млн евро на гуманитарную деятельность Красного Креста в Украине в 2019-2021 годах.

  • 3 сентября 2019 года сообщалось, что Германия предоставила Украине 1 млн евро на финансирование проектов для поддержки пострадавших от войны на Донбассе. 
Арина Толина
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