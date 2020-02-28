Германия выделит дополнительно €4 млн евро Донбассу

Правительство Германии выделит в этом году дополнительно 4 млн евро на гуманитарную деятельность Международного комитета Красного креста в Украине. Об этом говорится в сообщении МИД страны.
Эта сумма будет выделена дополнительно к 2 млн евро, которые Германия выделит Украине в 2020 году. Средства планируют направить на проект Красного креста для людей, пострадавших на линии разграничения на Донбассе.
Одно из главных направлений работы Красного креста на Донбассе - это обеспечение жителей чистой питьевой водой, а также пищевыми продуктами и предметами гигиены, медицинское обслуживание, закупка и распределение медикаментов, подготовка медицинского персонала, поиск пропавших без вести и воссоединения семей, информирование об опасности мин и многое другое.
Германия выделяет всего 12,3 млн евро на гуманитарную деятельность Красного Креста в Украине в 2019-2021 годах.