Глава Луганской ОВА: Враг "воюет" с мирными. Лишает домов, а если что-то уцелело – грабит

В Луганской области российские оккупанты продолжают "воевать" с мирным населением, не достигнув успехов на поле боя. Об этом заявил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Так, оккупанты сделали непригодными для жизни еще три дома в Золотом. Они попали под огонь вчера вечером и сегодня ночью.

"Враг продолжает воевать с мирным населением. Сначала лишать домов, а если что-то уцелело – грабить. Сколько побед они одержали на поле сражения? Уже в течение месяца стоят на тех же позициях или отступают, как на севере. А вот над мирной жизнью у россиян побед гораздо больше – десятки разрушенных домов каждый день. Они этим кичатся, а людям негде жить", – написал глава ОВА.

Гайдай также напомнил об успехах украинских сил обороны на Донбассе за минувшие сутки: отбито восемь атак, уничтожены танк, четыре единицы бронированной и шесть единиц автомобильной техники, а также одна артиллерийская система.

Ранее Гайдай сообщал, что российские оккупанты на временно захваченных территориях области уже ограбили Укрпошту, банковское отделение, заставляют платить им "налоги" и проводят "мобилизацию".

В связи с ожидаемой попыткой масштабного прорыва оккупантов на Донбассе Гайдай неоднократно призывал жителей Луганской области эвакуироваться. Глава ОВА напоминает, что эвакуация происходит ежедневно.

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Оксана Житнюк

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