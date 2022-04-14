Глава Луганской ОВА: Враг "воюет" с мирными. Лишает домов, а если что-то уцелело – грабит
В Луганской области российские оккупанты продолжают "воевать" с мирным населением, не достигнув успехов на поле боя. Об этом заявил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.
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Так, оккупанты сделали непригодными для жизни еще три дома в Золотом. Они попали под огонь вчера вечером и сегодня ночью.
"Враг продолжает воевать с мирным населением. Сначала лишать домов, а если что-то уцелело – грабить. Сколько побед они одержали на поле сражения? Уже в течение месяца стоят на тех же позициях или отступают, как на севере. А вот над мирной жизнью у россиян побед гораздо больше – десятки разрушенных домов каждый день. Они этим кичатся, а людям негде жить", – написал глава ОВА.
Гайдай также напомнил об успехах украинских сил обороны на Донбассе за минувшие сутки: отбито восемь атак, уничтожены танк, четыре единицы бронированной и шесть единиц автомобильной техники, а также одна артиллерийская система.
- Ранее Гайдай сообщал, что российские оккупанты на временно захваченных территориях области уже ограбили Укрпошту, банковское отделение, заставляют платить им "налоги" и проводят "мобилизацию".
- В связи с ожидаемой попыткой масштабного прорыва оккупантов на Донбассе Гайдай неоднократно призывал жителей Луганской области эвакуироваться. Глава ОВА напоминает, что эвакуация происходит ежедневно.
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