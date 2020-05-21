Главный медик Львова: У нас мало оснований существенно ослаблять карантин

Дезинфекция улиц во Львове (Фото - Markiian Lyseiko, EPA)

У Львова "мало оснований для существенного ослабления карантина", введенного из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявил главный медик города Владимир Зуб, сообщает пресс-служба мэрии Львова.

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"Если говорить объективно, то по тех критериях, которые вчера объявило правительство, у нас, к сожалению, мало оснований для существенных ослаблений. Но и ужесточать карантин не будем", - заявил Зуб и уточнил, что сейчас в городе ситуация с коронавирусом стабильная.

По его словам, критерии правительства достаточно простые: "По первому же мы не проходим. Можно ослаблять, если в течение недели позитивных ПЦР-тестов не более чем 12 на 100 000 населения. Если брать за основу, что во Львове есть 750 000, то должно быть не более 90 позитивных результатов, а у нас пока более 100".

Львов "проходит" по двум другим критериям: в городе не занято более 50% кроватей в больницах и проводится более 12 ПЦР-тестов на 100 000 человек в неделю.

Он также уточнил, что еще неизвестно, откроются ли детские сады во Львове, поскольку "есть риски": "Тоже самое касается возобновления работы спортзалов и бассейнов".

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