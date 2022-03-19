Гуманитарные коридоры на 19 марта – маршруты эвакуации для гражданского населения
19 марта будут работать гуманитарные коридоры эвакуации по следующим направлениям:
Донецкая область
1. Мариуполь – Мангуш – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье
Движение по коридору частного автотранспорта.
В Мангуше всем мариупольцам, выходящим из города, предоставляется необходимая помощь. Организован подвоз людей автобусами в Бердянск.
Направлены две фуры с продуктами для пунктов помощи мариупольцам в Бердянске.
Киевская область
2. Бервица – Мокрец – Заворичи – Калита – Семиполки – Летки – Рожны – Пуховка – Зазимье – Бровары
Из села Бервица люди должны самостоятельно выйти к мосту в с. Мокрец, перейти реку в сторону улицы Совхозной. Там будут ждать автобусы.
3. Буча – Ворзель – Михайловка-Рубежовка – Забучье – Дмитровка – Капитановка – Стоянка – Гореничи – Белогородка
4. Богдановка – Новобогдановка – Рудня – Летки – Рожны – Пуховка – Зазимье – Бровары
5. Бородянка – Песковка – Белая Криница – Кочерив – Брусилов – Фастов – Белая Церковь
Луганская область
6. Лисичанск – Бахмут
7. Северодонецк – Лисичанск – Бахмут
8. Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут
9. Попасная – Бахмут
- Будут отправлены автобусы для эвакуации.
- Эвакуационный поезд для жителей Луганщины будет отправлен из Новозолотаровки.
- Планируется доставка гуманитарных грузов (продуктов и медикаментов) в населенные пункты Луганской области и Херсон.
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