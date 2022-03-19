Гуманитарные коридоры на 19 марта – маршруты эвакуации для гражданского населения

19 марта будут работать гуманитарные коридоры эвакуации по следующим направлениям:

Донецкая область

1. Мариуполь – Мангуш – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье

Движение по коридору частного автотранспорта.

В Мангуше всем мариупольцам, выходящим из города, предоставляется необходимая помощь. Организован подвоз людей автобусами в Бердянск.

Направлены две фуры с продуктами для пунктов помощи мариупольцам в Бердянске.

Киевская область

2. Бервица – Мокрец – Заворичи – Калита – Семиполки – Летки – Рожны – Пуховка – Зазимье – Бровары

Из села Бервица люди должны самостоятельно выйти к мосту в с. Мокрец, перейти реку в сторону улицы Совхозной. Там будут ждать автобусы.

3. Буча – Ворзель – Михайловка-Рубежовка – Забучье – Дмитровка – Капитановка – Стоянка – Гореничи – Белогородка

4. Богдановка – Новобогдановка – Рудня – Летки – Рожны – Пуховка – Зазимье – Бровары

5. Бородянка – Песковка – Белая Криница – Кочерив – Брусилов – Фастов – Белая Церковь

Луганская область

6. Лисичанск – Бахмут

7. Северодонецк – Лисичанск – Бахмут

8. Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут

9. Попасная – Бахмут

Будут отправлены автобусы для эвакуации.

Эвакуационный поезд для жителей Луганщины будет отправлен из Новозолотаровки.

Планируется доставка гуманитарных грузов (продуктов и медикаментов) в населенные пункты Луганской области и Херсон.

Дмитрий Смирнов

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