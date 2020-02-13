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Харьков. Экс-советницу главы ОГА будут судить за фейковый диплом

Харьков. Экс-советницу главы ОГА будут судить за фейковый диплом - Фото
Мария Андреас (фото - vecherniy.kharkov.ua)
13.02.2020, 10:04

Бывшая чиновница Марии Андреас не прошла спецпроверку

Бывший советник экс-главы Харьковской облгосадминистрации предоставила диплом о высшем образовании, который оказался поддельным. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Направлен в суд обвинительный акт по факту использования заведомо поддельного документа по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса (использование заведомо поддельного документа).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.

По словам главы местной прокуратуры Эдуарда Новикова, бывшая чиновница при прохождении конкурса на должность государственного служащего Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания предоставила конкурсной комиссии диплом о получении высшего образования.

Однако спецпроверку она не прошла, поскольку оказалось, что ее диплом является поддельным, о чем Нацсовет сообщил правоохранительным органам.

Имени экс-чиновницы в прокуратуре не называют. Местные издания сообщают, что речь идет о Марии Андреас - она была советником экс-главы ОГА Юлии Светличной по гуманитарным вопросам и связям с общественностью на общественных началах.

  • 18 сентября прокуратура Запорожской области заявила о разоблачении сотрудников одного из государственных вузов в Запорожье на фиктивном зачислении и выдаче дипломов иностранцам. 
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