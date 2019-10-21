Харьков. СБУ разоблачила контрабанду химикатов в РФ: фото, видео

Жители приграничных районов Харьковской области осуществляли контрабандные поставки сельскохозяйственной химии в Россию. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Сотрудники СБУ задержали контрабандистов на отправке очередной партии более 700 килограммов стоимостью 600 000 грн.
Фото: ssu.gov.ua
По данным СБУ, они переправляли в РФ средства защиты растений производства известных мировых производителей.
"Грузовики с химикатами периодически курсировали до границы, где товар разгружали и передавали сообщникам вне контрольно-пропускных пунктов. В ходе 20 обысков по местам проживания контрабандистов и помещений, где хранился товар, правоохранители изъяли еще более десяти тонн подготовленного к отправке товара", - отметили в СБУ.
В рамках открытого уголовного производства решается вопрос о сообщении фигурантам дела о подозрении в совершении контрабанды ядовитых веществ.