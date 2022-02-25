Харьков. Терехов призвал горожан спуститься в метро или убежища
25.02.2022, 12:29
Мэр Харькова Игорь Терехов призвал горожан срочно спуститься в метро или убежища. Об этом он заявил в обращении, опубликованном в его telegram-канале.
"Прошу вас всех незамедлительно сейчас в станции метрополитена, которые готовы для этого, и в подвальные помещения, и в бомбоубежища", – заявил он.
По его словам, общественный транспорт работает сокращенно из-за начавшихся сейчас обстрелов.
Он отметил, что в городе было разбито две станции теплосетей. Работу одной восстановили – в скором времени около 70 домам дадут тепло.
Терехов также сказал, что все супермаркеты работают в той или иной степени, потому что многие кассиры живут в области и не могут добраться до работы.
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