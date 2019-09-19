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Ирпень. Полиция пришла с обысками к трем застройщикам: фото

Ирпень. Полиция пришла с обысками к трем застройщикам: фото - Фото
Фото: Евгений Пилипенко/LIGA.net
19.09.2019, 12:35

По данным полиции, речь идет о мошеннических схемах строительства жилищных комплексов Фреш-сити, Панорамный 2, Княжий двор

Правоохранители сегодня начали обыски у организаторов и исполнителей мошеннических схем строительства ЖК Фреш-сити, ЖК Панорамный 2, ЖК Княжий двор, расположенных в Ирпене Киевской области. Об этом сообщил  начальник облуправления Андрей Небытов в Facebook.

"Пострадавших от действий мошенников более 1500 граждан. Причиненный ущерб - более 80 млн грн. Вот так (фото – ред.) с помощью цветных карандашей и псевдопрезентаций обманывали наших граждан", - отметил Небытов.

Фото: facebook.com/Небытов

По его словам, планируется сегодня объявить подозрения по ч.4 ст.190 УК двум лицам, которые выполняли роли "директора" и "бухгалтера" и принимали наличные средства у людей (якобы как инвестиции в строительство указанные ЖК) и вручить ходатайство в суд на меру пресечения - содержание под стражей.

Фото: facebook.com/Небытов

"Основной организатор сейчас скрывается за границей. На основании материалов расследования ему готовят сообщение о подозрении заочно. А дальше, арест, объявление в международный розыск и надеюсь экстрадиция", - уточнил Небытов.

  • 23 августа сообщалось, что Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства планирует внедрить электронный кабинет застройщика, а также сделать открытой выдачу разрешений на строительство.
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застройщики ирпень Андрей Небытов
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