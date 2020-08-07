Из 12 аистов выжил один. В Одесской области от града погибло около 300 птиц

Из-за обильного града не только пострадали посевы, но и погибли животные и птицы заповеднка

Недавно в Татарбунарском районе Одесской области выпал обильный град, из-за которого погибло более 300 птиц. Среди них были и аисты - из 12 выжил только один, но и он ослеп от градин, а координация у пернатого чуть нарушена. Об этом сообщил в Facebook заместитель руководителя национального природного парка Тузловские лиманы Иван Русев.

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Выпавший град повредил сельскохозяйственные посевы и местные огороды, а также от него погибло несколько овец и коз, одна корова и около 300 птиц - сред них 11 аистов, сотни скворцов, 32 кулика чибиса и другие. В числе прочих погибло много редких птиц - блестящие ибисы, ходулочники, шиклоклювки.

Двоих раненных градом аистов забрала к себе домой, чтобы выходить, жительница местного села - один из них выжил, но остался слепым и со слегка нарушенной координацией. Птицу назвали Робинзоном, сейчас она проходит реабилитацию, но пока еще не летает и с трудом ест.

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Дарья Мостовая

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