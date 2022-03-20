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Из-за обстрелов оккупантов в Луганской области погибли два ребенка

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2022, 07:16
Из-за обстрелов оккупантов в Луганской области погибли два ребенка - Фото
Фото - Луганская ОГА

Глава Луганской области Сергей Гайдай рассказал о том, что происходило в регионе за последние сутки.

24 дома разрушили россияне в Рубежном и Северодонецке за минувшие сутки, спасены семь человек.

Всего обстрелами российской армии в течение 19 марта в этих двух городах повреждены или разрушены около 30 объектов. Из них – 12 многоквартирных и 12 частных жилых домов, учебное заведение в Рубежном, складские, хозяйственные сооружения, объекты инфраструктуры.

Во время обстрелов в Рубежном погибли три человека, из них двое детей, пострадали двое (один ребенок).

К 19 мощным пожарам привело российское вторжение вчера на Луганщине. Спасены семь жителей области. Кроме этого, сотрудники ГСЧС оставались разбирать завалы после тушения, развозили воду и продукты питания населению в бомбоубежища.

Сейчас без газоснабжения остаются 23 населенных пункта полностью и 7 частично, всего около 35 000 абонентов. Без электроснабжения – 26 населенных пунктов полностью, 12 частично. Без света находятся 98 364 потребителей, отключено 627 трансформаторных подстанций.

Работники Северодонецкой ТЭЦ и коммунальщики, несмотря на обстрелы, за этот месяц несколько раз чинили поврежденную сеть и возвращали тепло в дома горожан.

Дмитрий Смирнов
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