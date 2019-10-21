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Жители Одессы стали чаще пользоваться электротранспортом

Жители Одессы стали чаще пользоваться электротранспортом - Фото
Фото: скриншот видео
21.10.2019, 15:04

Чиновники оставили стоимость проездных билетов на уровне 2016 года, поэтому на них увеличился спрос

Поступления от оплаты пассажирами за проезд в трамваях и троллейбусах КП Одесгорэлектротранс увеличились за девять месяцев 2019 года до 145,8 млн грн. Об этом в ходе аппаратного совещания сообщила заместитель директора КП Наталья Колесниченко, передает Думская.

Колесниченко уточнила, что выросли и финансовые поступления – 145,8 млн грн против 82,3 млн грн.

По ее словам, за 9 месяцев 2019 года подвижным составом предприятия перевезли 146 млн пассажиров, что на 20 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Благодаря тому, что мы оставили стоимость проездных билетов на уровне 2016 года, спрос на них увеличился, и мы получили увеличение продаж на 85%. Все это позволило только на проездных билетах заработать почти 10 млн грн", - уточнила Колесниченко.

В декабре 2018 года городская администрация приняла решение поднять тариф на разовый проезд в общественном электротранспорте с трех до пяти грн. Стоимость проездных билетов не изменилась и составляет две грн из расчета за одну поездку.

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