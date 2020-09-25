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Жителю Львова грозит пять лет за футболку с коммунистической символикой: фото

25.09.2020, 10:33
Жителю Львова грозит пять лет за футболку с коммунистической символикой: фото - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

21-летнему львовянину сообщили о подозрении

Полицейские сообщили о подозрении львовянину, который использовал коммунистическую символику. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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21-летнему подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Жителю Львова грозит пять лет за футболку с коммунистической символикой

8 сентября местные жители выявили в центре Львова мужчину, одетого в футболку с изображением коммунистического символа.

Его сразу доставили в Галицкий отдел полиции, где полицейские установили личность и открыли по данному факту уголовное производство по ч.1 ст.436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса.

Арина Толина
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