Жителю Львова грозит пять лет за футболку с коммунистической символикой: фото

21-летнему львовянину сообщили о подозрении

Полицейские сообщили о подозрении львовянину, который использовал коммунистическую символику. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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21-летнему подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

8 сентября местные жители выявили в центре Львова мужчину, одетого в футболку с изображением коммунистического символа.

Его сразу доставили в Галицкий отдел полиции, где полицейские установили личность и открыли по данному факту уголовное производство по ч.1 ст.436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса.

21 мая 2015 года вступил в силу пакет законов об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики.

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Арина Толина

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