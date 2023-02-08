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На строительстве Подольского моста разворовали 36 млн грн – прокуратура

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2023, 16:49
На строительстве Подольского моста разворовали 36 млн грн – прокуратура - Фото
Фото - КГГА

Киевская прокуратура завершила досудебное расследование по делу о Подольском мосте в столице. По данным следствия, на строительстве моста было разворовано 36 млн грн.

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Следствие установило, что к схеме хищения причастны первый заместитель руководителя коммунального предприятия "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева", руководители генподрядной и подрядной организаций.

По данным прокуратуры, они заключили договор на выполнение работ по строительству моста. В дальнейшем подрядчик получал деньги за свою работу, якобы значительно завышая объемы ее выполнения.

"В соответствии с выводом комплексной судебной строительно-технической и экономической экспертизы, территориальной общине нанесен ущерб на сумму более 36 млн грн", — говорится в сообщении прокуратуры.

Досудебное расследование по этому эпизоду хищения средств завершено. По остальным эпизодам продолжается. Ожидаются выводы экспертиз.

Мілана Головань
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коррупция киев прокуратура подольский мост
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