UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Контрнаступление в Харьковской области – враг сбежал, бросив технику

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2022, 09:33
Контрнаступление в Харьковской области – враг сбежал, бросив технику - Фото
Фото - ГСЧС

Глава Харьковской области Олег Синегубов рассказал о ситуации в регионе 9 марта:

  • Харьков полностью находится под обороной ВСУ. Враг не совершает активных наступательных действий, продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по жилищной инфраструктуре на окраине города.
  • За минувшие сутки российские оккупационные войска наносили более 50 артиллерийских ударов из реактивной системы залпового огня по районам – Алексеевка, Пятихатки, Северное шоссе, Белгородское шоссе, Холодная гора, Дергачев, Северная и Южная Салтовка.
  • Примерно в 21.25 состоялся авианалет истребителей противника из города Белгород РФ на город Изюм. Но в результате действий подразделений противовоздушной обороны ВСУ самолеты отступили и взяли обратный курс. Потери среди личного состава ВСУ отсутствуют.
  • Продолжаются боевые действия на Изюмщине. Противник приводит понтонно-мостовые переправы через реки Северский Донец и Береку.
  • Наши военные дали очередной отпор врагу в направлении Дергачей. Сухопутные части ВСУ совместно с частями Нацгвардии и теробороны перешли в контрнаступление на позиции артиллерии и РСЗО противника, которые систематически обстреливали окрестности города Харькова. После неудачного сопротивления враг убежал, бросив тяжелое вооружение. 
  • Ночью в селе Андреевка Балаклейского района состоялся бой между пограничниками и диверсионно-разведывательными группами противника. В результате вражеская ДРГ была полностью разгромлена, одного из оккупантов взяли в плен.
Дмитрий Смирнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
харьковская область
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 