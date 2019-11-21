КОРД "взял" бойца ИГИЛ: его разыскивали за убийство - фото

Фото: пресс-служба НПУ

21 ноября в Житомире бойцы КОРДа задержали 30-летнего гражданина РФ, причастного к террористической деятельности. Он находился в международном розыске за убийство. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Задержанный, по данным полиции, является членом и руководителем одной из групп террористической организации Исламское государство.

Он родился в Луганской области и длительный период времени жил в России. В Украине он скрывался от ответственности за убийство.

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