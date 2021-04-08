LIGA.net объявляет конкурс для журналистов "Второй эшелон власти". Выиграйте 20 000 грн

Редакция LIGA.net приглашает журналистов украинских региональных СМИ принять участие в конкурсе журналистских работ "Второй эшелон власти". Разберитесь, кто на самом деле руководит вашей областью, городом, ОТГ и получите награду.

Мы предлагаем исследовать ближайшую орбиту руководителей местной власти (глав областей, городов, ОТГ). Узнайте и расскажите своим читателям, кто окружает местных топ-чиновников и как это окружение влияет на принятие важнейших решений в регионе.

Важно! Под окружением руководителей местных органов власти, организаторы конкурса, прежде всего, подразумевают лиц в статусе советников или помощников топ-руководителей местной власти (например, советников главы области; городского главы; руководителя района).

В то же время мы НЕ просим авторов ограничиваться фокусом только на советниках и помощниках топ-чиновников. Клуб влиятельных персон, существенно влияющих на работу государственного органа, не замыкается лишь на советниках и помощниках топ-чиновников.

Кто может принять участие в конкурсе:

Журналисты региональных СМИ, кроме Киева.

Что подавать на конкурс:

Для участия присылайте статьи в печатных и электронных региональных СМИ, в которых раскрыт ключевой вопрос: кто и как в окружении топ-чиновников местной власти влияет на важные управленческие решения и жизнь общества?

Призы:

1 место – подарочный сертификат для приобретения электроники в эквиваленте 20 000 грн.

2 место – подарочный сертификат для приобретения электроники в эквиваленте 10 000 грн.

3 место – подарочный сертификат для приобретения электроники в эквиваленте 5 000 грн.

10 лучших работ, включая финалистов, получат бесплатный годовой премиум-доступ к материалам и возможностям LIGA.net ("Меценат").

Требования к конкурсным материалам:

статья размещена в региональных СМИ не ранее 1 апреля 2021 года;

соответствие теме конкурса;

соблюдение стандартов журналистики;

профессиональное и всестороннее освещение темы.

Цель конкурса:

Повысить прозрачность работы местной власти, исследовать систему принятия решений органами местного самоуправления.

Полезная информация:

Конкурс объявлен в рамках проекта LIGA Радників, который финансируется посольством США. В этом проекте мы исследуем окружение топ-чиновников Украины – их советников и помощников.

За последние двадцать лет в этом статусе работало более 7000 человек. Люди без властных портфелей, но с возможностью влиять на главные процессы в государстве. Кто они, какие их рычаги влияния на государственную политику, как они встроены во властную вертикаль? Ответы на эти вопросы мы ищем, исследуя связи, бэкграунд и непосредственную деятельность советников и помощников руководителей.

Статьи, которые уже опубликованы в рамках проекта, можно найти здесь.

Более подробно о проекте LIGA Радників можно узнать по ссылке.

Условия участия и сроки:

Конкурсные работы могут быть представлены на украинском или русском языке.

Для участия в конкурсе просим зарегистрироваться до 10 июня 2021 по ссылке.

Статья должна быть направлена на электронную почту [email protected] (ссылка на публикацию, а также текст статьи) до 24 июня 2021 года включительно. Присылать свои работы на конкурс можно со дня объявления о конкурсе.

Результаты конкурса будут объявлены 12 июля 2021 года.

Фёдор Орищук

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