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Луганская область: россияне повредили 11 домов, а в Попасной из миномета расстреляли своих

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2022, 07:43
Луганская область: россияне повредили 11 домов, а в Попасной из миномета расстреляли своих - Фото
Фото - Луганская ОГА

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай поделился свежей информацией о ситуации в регионе.

Наши войска продолжают выбивать российскую армию из Рубежного и Попасной, где оккупантам частично удалось закрепиться. В некоторых районах этих городов продолжаются уличные бои. В Попасной, при поддержке артиллерии враг пытался совершить штурм, однако понес потери. Минометным огнем обстрелял свои позиции.

Еще 3 многоэтажки и 8 частных домов повреждены огнем россиян в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном. Также попали под обстрел школа в селе близ Лисичанска, инфраструктура станции скорой помощи в Северодонецке и два оптовых склада города.

В результате действий агрессора пострадали два человека, спасены из-под завалов – четверо. Всего за сутки произошло 16 возгораний жилого фонда и 15 га сухой травы.

Без электроэнергии находятся 95 312 потребителей: обесточены 32 населенных пункта области – 12 частично и 20 полностью.

Кроме того, без газоснабжения остаются 27 населенных пунктов (около 41 000 абонентов) – 23 полностью и 5 частично.

Отсутствует водоснабжение в городах Рубежное и Попасная, частично ограничена подача воды на Золотое, села Горной общины, проблемы с подачей воды есть также в Северодонецке и Лисичанске.

Дмитрий Смирнов
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