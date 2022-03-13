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Луганская область. Оккупанты бьют по жилым домам

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2022, 07:42

В Северодонецке и Рубежном обстрелы не утихают с вечера, ночью оккупанты открыли огонь в сторону Попасной и Лисичанска, сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай.

"Уже неделю русская армия цинично расстреливает мирное население наших городов, открывая огонь по домам. Они намеренно целят тех, от кого не будет сопротивления – женщин и детей, стариков. Вот какой военный со здравым смыслом будет стрелять по дому для пожилых людей? Из танка! А россияне это сделали целенаправленно. В Кременной. Чем им мешали беззащитные люди в почтенном возрасте?", – сказал Гайдай.

Он также сообщил, что в Северодонецке и Рубежном обстрелы не утихают с вечера, а ночью россияне обстреляли Попасную и Лисичанск. 

Так, в Лисичанске поврежден газовод и несколько домов. В Северодонецке сгорело четыре дома, в Попасной – пять и один дом разрушен, в городе перебит газовод. Число жертв уточняется.

Ранее сообщалось, что российские войска применили фосфорные боеприпасы в Попасной.

Дмитрий Смирнов
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