Мэра Северодонецка Казакова в шестой раз отправили в отставку

Валентин Казаков (фото - скриншот видео)

Депутаты Северодонецкого городского совета 9 сентября отправили в отставку мэра Валентина Казакова. Об этом LIGA.net сообщили сегодня в горсовете Северодонецка.

"Это произошло вчера на досрочной сессии. Уже в шестой раз его отправили в отставку", - уточнили в горсовете.

На сессии депутаты, выполняя решение Луганского окружного админсуда от 9 сентября, депутаты сначала Казакова восстановили в должности, а потом перешли к рассмотрению вопроса о досрочном прекращении его полномочий и тайным голосованием большинство из них поддержали его увольнение.

Казакова избрали в 2015 году.

Сейчас и.о. мэра Вячеслав Ткачук. По информации LIGA.net, с сегодняшнего дня Ткачук находится на больничном.

"Он на больничном, с ним невозможно связаться пока", - уточнили в горсовете.

Местные жители спокойно отреагировали на отставку Казакова. "Для нас – это уже не давно не новость. Пока в городе мало что меняется в лучшую сторону", - сказала местная жительница Анна.