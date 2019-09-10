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Мэра Северодонецка Казакова в шестой раз отправили в отставку

Мэра Северодонецка Казакова в шестой раз отправили в отставку - Фото
Валентин Казаков (фото - скриншот видео)
10.09.2019, 08:44

За увольнение Валентина Казакова депутаты голосовали тайно

Депутаты Северодонецкого городского совета 9 сентября отправили в отставку мэра Валентина Казакова. Об этом LIGA.net сообщили сегодня в горсовете Северодонецка.

"Это произошло вчера на досрочной сессии. Уже в шестой раз его отправили в отставку", - уточнили в горсовете.

На сессии депутаты, выполняя решение  Луганского окружного админсуда от 9 сентября, депутаты сначала Казакова восстановили в должности, а потом перешли к рассмотрению вопроса о досрочном прекращении его полномочий и тайным голосованием большинство из них поддержали его увольнение.

Казакова избрали в 2015 году.

Сейчас и.о. мэра Вячеслав Ткачук. По информации LIGA.netс сегодняшнего дня Ткачук находится на больничном.

"Он на больничном, с ним невозможно связаться пока", - уточнили в горсовете.

Местные жители спокойно отреагировали на отставку Казакова. "Для нас – это уже не давно не новость. Пока в городе мало что меняется в лучшую сторону", - сказала местная жительница Анна.

  • 16 февраля 2016 года депутаты Северодонецкого городского совета проголосовали за досрочное прекращение полномочий мэра города Валентина Казакова. Григория Пригебу от Радикальной партии Олега Ляшко тогда избрали секретарем горсовета.
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отставка северодонецк горсовет валентин казаков
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