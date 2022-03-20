UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Мы вынуждены перейти к консервации нашей агентурной сетки – советник мэра Мариуполя

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2022, 10:15
Мы вынуждены перейти к консервации нашей агентурной сетки – советник мэра Мариуполя - Фото
Драмтеатр в Мариуполе (фото - ЕРА)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о происходящем в городе.

"Эвакуация тяжело, сложно, но движется. Россияне делают все, чтобы ее усложнить. Вчера вечером были обстреляны автомобили, пытавшиеся выехать в сторону Мелекино.

Бои в городе продолжаются. Также город продолжают обстреливать с неба и моря. Такое впечатление, что оккупанты настолько хотят стереть Мариуполь, что готовы накрывать огнем сами себя. Наши защитники, в частности Азов, в условиях городских боев достаточно успешно сопротивляются. Трудно, но оккупанты не могут взять под контроль даже руины Мариуполя.

По левому берегу в районе улицы Азовстальской они продолжают принудительную оккупацию. Есть данные о депортации наших мариупольцев в Томск, Владимир, Ярославль.

Все с активной проукраинской позицией в опасности. Потому мы вынуждены перейти к консервации нашей агентурной сетки. К счастью, все наши глаза/уши успешно вчера выведены из захваченной территории и люди находятся в безопасности".

Дмитрий Смирнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война России против Украины мариуполь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 