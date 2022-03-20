Мы вынуждены перейти к консервации нашей агентурной сетки – советник мэра Мариуполя

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о происходящем в городе.

"Эвакуация тяжело, сложно, но движется. Россияне делают все, чтобы ее усложнить. Вчера вечером были обстреляны автомобили, пытавшиеся выехать в сторону Мелекино.

Бои в городе продолжаются. Также город продолжают обстреливать с неба и моря. Такое впечатление, что оккупанты настолько хотят стереть Мариуполь, что готовы накрывать огнем сами себя. Наши защитники, в частности Азов, в условиях городских боев достаточно успешно сопротивляются. Трудно, но оккупанты не могут взять под контроль даже руины Мариуполя.

По левому берегу в районе улицы Азовстальской они продолжают принудительную оккупацию. Есть данные о депортации наших мариупольцев в Томск, Владимир, Ярославль.

Все с активной проукраинской позицией в опасности. Потому мы вынуждены перейти к консервации нашей агентурной сетки. К счастью, все наши глаза/уши успешно вчера выведены из захваченной территории и люди находятся в безопасности".

Дмитрий Смирнов

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