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На Черноморской таможне сообщили о новых схемах контрабандистов

На Черноморской таможне сообщили о новых схемах контрабандистов - Фото
Александр Щуцкий (фото - facebook.com/Щуцкий)
12.02.2020, 10:31

И.о. начальника Черноморской таможни Александр Щуцкий отметил, что у контрабандистов ресурсов хватит на любую "войну" с таможней

Многие контрабандисты начали искусно уходить от таможенных платежей, указывая в документах фиктивные компании или заниженную стоимость товаров, подлинность которых тяжело проверить. Об этом в интервью РБК-Украина заявил исполняющий обязанности начальника Черноморской таможни, которая объединяет Херсонское и Николаевское отделения, Александр Щуцкий.

"Если раньше они (контрабандисты, - ред.) работали по принципу - завезли товар, попытались его замаскировать, "перемиксовать" с другим товаром, то сейчас они работают более искусно", - отметил Щуцкий.

Он уточнил, что в таком случае контрабандистам не обязательно быть в сговоре с таможенниками.

По его словам, борьба с такими контрабандистами - это "достаточно тонкая интеллектуальная работа".

"Некоторые запросы, которые мы отправляем в тот же Китай, в большинстве случаев остаются без ответа", - отметил Щуцкий, добавив, что контрабанда в Украине строилась не в течение месяца, и многие контрабандисты за эти годы уже успели стать мультимиллионерами, поэтому "у них ресурсов хватит на любую "войну" по отношению к таможне".

  • 15 ноября зарегистрировали все 16 таможен новой Государственной таможенной службы, среди которых и Черноморская таможня. Щуцкого назначили исполняющим обязанности начальника Черноморской таможни.

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