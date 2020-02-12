На Черноморской таможне сообщили о новых схемах контрабандистов

Александр Щуцкий (фото - facebook.com/Щуцкий)

Многие контрабандисты начали искусно уходить от таможенных платежей, указывая в документах фиктивные компании или заниженную стоимость товаров, подлинность которых тяжело проверить. Об этом в интервью РБК-Украина заявил исполняющий обязанности начальника Черноморской таможни, которая объединяет Херсонское и Николаевское отделения, Александр Щуцкий.

"Если раньше они (контрабандисты, - ред.) работали по принципу - завезли товар, попытались его замаскировать, "перемиксовать" с другим товаром, то сейчас они работают более искусно", - отметил Щуцкий.

Он уточнил, что в таком случае контрабандистам не обязательно быть в сговоре с таможенниками.

По его словам, борьба с такими контрабандистами - это "достаточно тонкая интеллектуальная работа".

"Некоторые запросы, которые мы отправляем в тот же Китай, в большинстве случаев остаются без ответа", - отметил Щуцкий, добавив, что контрабанда в Украине строилась не в течение месяца, и многие контрабандисты за эти годы уже успели стать мультимиллионерами, поэтому "у них ресурсов хватит на любую "войну" по отношению к таможне".

15 ноября зарегистрировали все 16 таможен новой Государственной таможенной службы, среди которых и Черноморская таможня. Щуцкого назначили исполняющим обязанности начальника Черноморской таможни.

Читайте также: День рождения "Новой таможни". Нефьодов о контрабанде, увольнениях и таможенном блокчейне