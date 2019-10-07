Налоговик заставлял бизнесмена купить нелегальный алкоголь: фото

Следователи теруправления Государственного бюро расследований задержали начальника отдела одного из районных управлений Главного управления Государственной налоговой службы во Львовской области за вымогательство и получение неправомерной выгоды от предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По предварительной информации, налоговик заставлял предпринимателя купить 1000 бутылок водки с поддельными акцизными марками на сумму 51 000 для дальнейшей реализации.
Фото: dbr.gov.ua
Кроме этого, он получил $300 взятки от того же предпринимателя за несоздание препятствий в его деятельности, связанной с реализацией алкогольной продукции.
Задержали налоговика в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения неправомерной выгоды.
Следователи ГБР проверяют причастность других должностных лиц ГУ Государственной налоговой службы во Львовской области в указанной противоправной деятельности.
Задержанному сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании налоговику меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от занимаемой должности.
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13 июня сообщалось, что Главная военная прокуратура завершила специальное досудебное расследование уголовного производства по подозрению шести бывших налоговиков в нанесении ущерба государству в особо крупных размерах.