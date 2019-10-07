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Налоговик заставлял бизнесмена купить нелегальный алкоголь: фото

Налоговик заставлял бизнесмена купить нелегальный алкоголь: фото - Фото
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07.10.2019, 08:31

Задержанному сообщили о подозрении

Следователи теруправления Государственного бюро расследований задержали начальника отдела одного из районных управлений Главного управления Государственной налоговой службы во Львовской области за вымогательство и получение неправомерной выгоды от предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, налоговик заставлял предпринимателя купить 1000 бутылок водки с поддельными акцизными марками на сумму 51 000 для дальнейшей реализации.

Фото: dbr.gov.ua

Кроме этого, он получил $300 взятки от того же предпринимателя за несоздание препятствий в его деятельности, связанной с реализацией алкогольной продукции.

Задержали налоговика в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения неправомерной выгоды.

Следователи ГБР проверяют причастность других должностных лиц ГУ Государственной налоговой службы во Львовской области в указанной противоправной деятельности.

Задержанному сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании налоговику меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от занимаемой должности.

Квалификация:

  • принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины);
  • изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта, а также сбыт незаконно изготовленных, полученных или поддельных марок акцизного сбора, голографических защитных элементов (ч. 1 ст. 199 Уголовного кодекса Украины)$
  • приобретение с целью сбыта или хранение с этой целью, а также сбыт или транспортировка с целью сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков (ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины).

13 июня сообщалось, что Главная военная прокуратура завершила специальное досудебное расследование уголовного производства по подозрению шести бывших налоговиков в нанесении ущерба государству в особо крупных размерах.

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