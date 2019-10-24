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Нападение в Запорожье. Полиция показала фото подозреваемого

Нападение в Запорожье. Полиция показала фото подозреваемого - Фото
Анжелика Белова (фото - timenews.in.ua)
24.10.2019, 22:26

Пострадавшая активистка находится в больнице

Полиция Запорожской области опубликовала предполагаемого нападавшего на руководительницу общественной организации "Запорожский ромский центр Лачо Дром" Анжелику Белову.

Правоохранители рассказали, что проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности злоумышленника и его местонахождения.

"В совершении тяжкого преступления обоснованно подозревается мужчина, имеющий вид 30-40 лет, ростом около 170-175 см, славянской внешности, среднего телосложения, волосы темно-русые, на лбу имеет залысины, глаза выпуклые, был одет в черную одежду", - сказано в сообщении полиции.

Разыскиваемый полицией мужчина (Фото: Нацполиция)

Всех, кто владеет информацией о местонахождении указанного лица, просят сообщать в полицию.

  • Ранее сегодня сообщалось о нападении на активистку - ее ранили ножом в область серда. Сейчас женщина в больнице.

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