Нападение в Запорожье. Полиция показала фото подозреваемого

Полиция Запорожской области опубликовала предполагаемого нападавшего на руководительницу общественной организации "Запорожский ромский центр Лачо Дром" Анжелику Белову.
Правоохранители рассказали, что проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности злоумышленника и его местонахождения.
"В совершении тяжкого преступления обоснованно подозревается мужчина, имеющий вид 30-40 лет, ростом около 170-175 см, славянской внешности, среднего телосложения, волосы темно-русые, на лбу имеет залысины, глаза выпуклые, был одет в черную одежду", - сказано в сообщении полиции.
Разыскиваемый полицией мужчина (Фото: Нацполиция)
Всех, кто владеет информацией о местонахождении указанного лица, просят сообщать в полицию.
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