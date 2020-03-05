Нападения на почтовые отделения. Подозреваемого задержали в Одессе: фото

Фото: mvs.gov.ua

В Одессе полицейские задержали подозреваемого в серии разбойных нападений на отделения почты. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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По данным МВД, мужчина, угрожая оружием работникам учреждения, забирал из кассы деньги и убегал. Задержанный - ранее судимый житель Харьковской области.

В столичную полицию обратился работник почты и сообщил о совершении разбойного нападения на отделение, расположенное на бульваре Ярослава Гашека.

Оперативники выяснили, что перед закрытием в почтовое отделение зашел неизвестный в маске и под угрозой пистолета персонала завладел деньгами в сумме более 20 000 грн, после чего побежал в неизвестном направлении.

Фото: mvs.gov.ua

"Правонарушителю - 22 года, из которых четыре он уже находился в местах лишения свободы за совершение аналогичных преступлений. Злоумышленник освободился лишь несколько месяцев назад и уже совершил два разбойных нападения в Киеве", - отметил глава Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

По его словам, при задержании изъяли оружие.

Крищенко уточнил, что задержанный может быть причастен к подобным преступлениям в Харькове, Днепре, Одессе и Николаеве.

Установлено, что вещи для совершения преступления фигурант хранил в камере хранения на железнодорожном вокзале в Одессе. Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли оттуда предмет, похожий на пистолет, маски, а также одежду, в которой он совершал нападения.

Все вещи направили на проведение экспертного исследования.

Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 187 Уголовного кодекса (разбой), мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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