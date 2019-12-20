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Назначены прокуроры Винницкой и Сумской областей

Назначены прокуроры Винницкой и Сумской областей - Фото
Генпрокуратура (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
20.12.2019, 11:32

Приказы о назначении подписаны сегодня

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил Константина Меримерина прокурором Винницкой области и Григория Кондратенко - прокурором Сумской области. Об этом сообщает Генпрокуратура. 

Меримерин 1985 года рождения, в октябре 2018 года возглавил Коминтерновскую местную прокуратуру Одесской области, а до того занимал должность заместителя руководителя Николаевской местной прокуратуры №1 и возглавлял Очаковскую межрайонную прокуратуру.

За 2018 год он задекларировал доход в виде зарплаты на двух местах работы 471 914‬ грн, $14 000 наличных средств. Он владеет автомобилем Тойота 2014 года выпуска. В соответствии с декларацией, собственного жилья у него нет, он арендовал квартиры в Олессе и Очакове.

Кондратенко родился в 1977 году, в органах прокуратуры работает с 2000 года. Работал в прокуратуре Полтавской области, в прокуратуре Сумской области, в августе 2014 года был назначен прокурором Кременчуга, потом работал в Генпрокуратуре начальником отдела.

В качестве дохода за 2018 год он задекларировал зарплату 193 851 грн, пенсию 17 964 грн, доходы от подсобного сельского хозяйства свои и жены в сумме 95 000 грн. Кондратенко и его теща владеют семью земельными участками и жилым домом в Полтавской области. В собственности прокурора - автомобиль ВАЗ 21043 2000 года выпуска.

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Меримерин задекларировал 

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