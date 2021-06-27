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Не добежал до финиша 200 метров. Во Львове умер участник полумарафона

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2021, 12:45
Не добежал до финиша 200 метров. Во Львове умер участник полумарафона - Фото
Скорая на полумарафоне (источник - facebook.com_andriy.sadovyi)

Сегодня во Львове состоялся второй этап беговой лиги Украинский мейджоров – забег Molokiya Lviv Half Marathon. Однако завершился он трагедией: один из участников умер во время преодоления дистанции в 21 км. Об этом рассказал в Facebook глава Львова Андрей Садовый.

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"Большая беда на полумарафоне. Парень, 23 года, не добежал 200 метров. Медики только что констатировали смерть", – написал мэр.

Он выразил соболезнования родным и близким, а также пообещал рассказать о деталях чуть позже.

  • В октябре 2020 года в Харькове один из участников марафона потерял сознание, а позже умер в больнице.

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Дарья Мостовая
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Львов несчастный случай забег полумарафон
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