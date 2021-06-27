Не добежал до финиша 200 метров. Во Львове умер участник полумарафона
27.06.2021, 12:45
Скорая на полумарафоне (источник - facebook.com_andriy.sadovyi)
Сегодня во Львове состоялся второй этап беговой лиги Украинский мейджоров – забег Molokiya Lviv Half Marathon. Однако завершился он трагедией: один из участников умер во время преодоления дистанции в 21 км. Об этом рассказал в Facebook глава Львова Андрей Садовый.
Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте
"Большая беда на полумарафоне. Парень, 23 года, не добежал 200 метров. Медики только что констатировали смерть", – написал мэр.
Он выразил соболезнования родным и близким, а также пообещал рассказать о деталях чуть позже.
- В октябре 2020 года в Харькове один из участников марафона потерял сознание, а позже умер в больнице.
Читайте также: Жара, холод и акулы: три самых тяжелых марафона в мире
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажівРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии